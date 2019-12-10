Рабинович: нормандская встреча показала, что никто за нас работу по достижению мира не сделает

Сопредседатель политсилы, народный депутат Вадим Рабинович, комментируя итоги встречи лидеров нормандской четверки в Париже 9 декабря, высказал мнение, что только "Оппозиционная платформа - За жизнь" способна приблизить Украину к миру. Об этом он сказал эфире телеканала "112 Украина".

"Да, в очередной раз мы поверили, что кто-то за нас сделает эту работу. Я понял одно: никто за нас работу по достижению мира не сделает. Надо идти на выборы, надо побеждать на этих выборах, надо избирателям сегодня открывать глаза", – отметил парламентарий.

По его мнению, украинцы убедились в неспособности действующего президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" приблизить мир в Украине.

"Я уверен абсолютно, что на следующих выборах, которые состоятся, я думаю, намного раньше, чем мы предполагаем, мы действительно победим и действительно принесем мир своей стране", – убежден политик.

Он также скептически оценил перспективу закрепления в украинском законодательстве "формулы Штайнмайера".

"Давайте еще 5-6 лет будем обсуждать эту формулу, в то время как каждый день на востоке гибнут украинцы! Сколько мы людей потеряем за этими обсуждениями? Нам мир нужен. А вчера по направлению к миру не было сделано ни одного конкретного шага", – резюмировал Рабинович.