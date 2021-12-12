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Рабинович назвал инициативу власти по поводу двойного гражданства избирательной

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Киев, Воскресенье 12 декабря 2021 11:55
Рабинович назвал инициативу власти по поводу двойного гражданства избирательной Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Инициатива власти по поводу двойного гражданства странная и избирательная. Закон о гражданстве должен быть один для всех, или тогда его не должно быть вовсе.

Об этом народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина 24".

"На первый взгляд это неплохой закон, направленный на то, чтобы украинцы, являющиеся гражданами других стран, имели возможность получить украинский паспорт. Хорошо. Давайте! Но потом начинаются нюансы: те, кто живет в России такой возможности не получат. Эта логика ущербная: если предки гражданина Канады украинского происхождения уехали из Украины, то такой "канадец" может получить украинский паспорт, а если уехали в Россию - нет", - заявил Рабинович.

Рабинович убежден: закон о гражданстве должен быть один - унифицированный.

"Нельзя одним что-то разрешать, а другим запрещать. Любой, кто покинул Украину, должен иметь право получить паспорт. Люди уезжают не из-за хорошей жизни, а из-за власти, которая довела страну до нынешнего состояния", - отметил он, добавив, что за последние 9 месяцев из страны выехало на 11% больше украинцев, чем в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что президент надеется урегулировать вопросы двойного гражданства изменениями к закону "О гражданстве Украины", обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств.

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