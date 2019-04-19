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Рабинович: нам нужна система, которая будет жестко контролировать власть

Новости » Политика    19.04.2019 - 13:33
Рабинович: нам нужна система, которая будет жестко контролировать власть
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович рассказал, какой должна быть система

В Украине нужно внедрить систему управления государством, которая будет жестко контролировать власть. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина. 

"Мы не должны думать, что придет новый человек – и все в один миг изменится в стране. Это бред! Может быть, будет какой-то более порядочный президент, но он не сможет один все это на себе нести. К нему придут пять кумовьев, а с шестым он договорится. Должна быть система, которая жестко контролирует власть. Потому что любая власть будет вести себя в принципе одинаково", – считает парламентарий.

По его мнению, такая ситуация сложилась, поскольку в Украине нет ответственности, и любой чиновник не несет никакого наказания за свои противоправные действия.

"Если вы думаете, что в Европе политики не хотят получать взятку или украсть что-то, вы ошибаетесь. Это не потому, что мы такие "прогнившие", а они – такие "святые". Нет! Просто наша система управления государством подразумевает, что чиновник может украсть и ни за что не отвечать", – уверен политик.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" также привел в пример отмену статьи о незаконном обогащении, что позволило чиновникам "отмыть" и задекларировать свои "состояния".

"Яркий пример – это отмена статьи о незаконном обогащении. Таким образом были отмыты миллиарды! У нас на сегодня люди, которые в жизни не работали в бизнесе – прокуроры, судьи, депутаты – все они задекларировали миллиарды, а теперь сидят и улыбаются!", – подытожил Рабинович.

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