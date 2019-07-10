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Рабинович в Москве напомнил, что Крым - это Украина

Новости » Политика    10.07.2019 - 21:47
Рабинович в Москве напомнил, что Крым - это Украина
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович рассказал о поездке в Москву

Сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" напомнил в Москве, что Крым – это Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео Рабиновича на Facebook.

 

 

Опубліковано Vadim Rabinovich Середа, 10 липня 2019 р.

"Я сейчас в центре Москвы, мы едем с одних переговоров на другие. У нас очень хорошие новости, сделан огромный шаг к миру. Также по тарифам и многим товарам, с которых могут быть сняты таможенные барьеры, и по гуманитарным вопросам. Мы провели очень плодотворную встречу (с представителями партии "Единая Россия" и правительства РФ), мы во многом сходились в том числе и с премьер-министром России Дмитрием Медведевым", – рассказал политик.

Он также подчеркнул, что при всех найденных с российской стороной точках соприкосновения разногласия также остались.

"Но при всем положительном мы четко сказали им, и я этим горжусь: у нас есть разногласия, и они заключаются в том, что Крым – это Украина. И сказали мы это не где-то гавкая из подворотни, а в центре Москвы в штабе партии "Единая Россия". Вот это и есть – защищать проукраинские интересы. Также как мир, о котором мы говорим, – это проукраинский мир", – констатировал Рабинович.

Напомним, по итогам переговоров в Москве глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что на встрече с Медведевым в Москве обсуждалось продолжение отмены санкций в отношении украинских предприятий.

Кроме того, на встрече с премьером РФ сооснователь ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о возможности к началу августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину.

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