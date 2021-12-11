Рабинович: монобольшинства в парламенте не существует

"Я до сих пор не видел коалиционного соглашения нынешнего большинства. Поэтому я, народный депутат Украины, сопредседатель второй крупнейшей фракции в стране - "Оппозиционная платформа - За життя", - прошу предоставить подписанное коалиционное соглашение (даже внутри партии "Слуга народа"), по которому монобольшинство правит уже 2,5 года", - заявил политик.

По его словам, в случае, если такой документ предоставлен не будет, это означает, что не было выполнено главное требование Конституции, и монобольшинства не существует.

"Дайте нам, то, что по Конституции Украины предписано - коалиционное соглашение. Если его нет, значит все - обман, значит власть вообще не смотрит в Конституцию, значит правительство, избранное этим монобольшинством, тоже не законно", - добавил Рабинович.