Рабинович: вместо мира и снижения тарифов власть принимает закон о трансплантации

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович заявил, что нынешняя власть отменила любые ограничения по увеличению тарифов

Нынешняя власть не хочет решать проблемы рядовых украинцев, монобольшинство "слуг" разрешает трансплантацию органов и продажу земли, вместо того, чтобы снизить тарифы, как это предлагает "Оппозиционная платформа - За життя". Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в кулуарах Верховной рады, передает РБК-Украина.

"Дорогие украинцы, я хочу вас поздравить с тем, что сегодня в сессионный зал ВР впервые вынесены вопросы, решение которых нужно новой власти, главным из которых станет упрощение процедуры трансплантации органов. В стране, где у людей нет средств, где заоблачные тарифы, где продается земля, очень важно, чтобы можно было продать свои органы, чтобы оплатить "коммуналку". И именно этот закон поставили первым в повестку дня работы депутатов. Разве это не сумасшествие? А почему не вынести в зал наш законопроект о снижении тарифов? Этот простой закон, который уже проголосован в комитете, уже завтра может снизить тарифы людям!", - подчеркнул парламентарий.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ также напомнил, что нынешняя власть отменила любые ограничения по увеличению тарифов.

"Даже Кабмин Гройсмана додумался установить ограничители, но нынешняя власть и их отменила… Рамок при увеличении тарифов на сегодняшний день уже не существует! Власть теперь может установить любые тарифы!" - возмутился Рабинович.

Народный депутат также заявил, что задача №1 для власти сегодня - запустить рынок земли до нового года.

"Уже перед новым годом хотят быстренько принять решение и продать землю Украины. Вот тогда они уже смогут подвести итоги своей деятельности, Гончарук сможет уйти, Сорос и Запад будут довольны, а народ… им до одного места!..", - резюмировал Вадим Рабинович.