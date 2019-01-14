ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Рабинович: катастрофой в экономике власть вынудила уехать миллионы украинцев

Новости » Политика    14.01.2019 - 10:22
Рабинович: катастрофой в экономике власть вынудила уехать миллионы украинцев
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По мнению Рабиновича, власть вынудила уехать миллионы украинцев на заработки

Действующая власть вынудила уехать миллионы украинцев на заработки за границу, доведя экономику до катастрофы. Об этом заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"МВФ недавно сообщил, что за рубежом на постоянной основе работают до трех миллионов украинцев. Во-первых, это наглая ложь – на заработках сегодня находится более 10 млн украинцев! Во-вторых, вызывают негодование формулировки из отчета Фонда. В частности, там говорится о неудовлетворительном состоянии украинской экономики. Я бы не стеснялся так, и назвал его честно и прямо – катастрофическим", – заявил парламентарий.

По его словам, даже в самом МВФ отметили, что в результате разочарования внешним экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около 2-3 миллионов украинцев. При этом, по мнению депутата, МВФ сам "посадил Украину на свою кредитную иглу, прикормил украинскую власть, сделав ее своими марионетками".

"В итоге правительство постоянно повышает людям тарифы на газ, на тепло. Власть гребет кредиты Фонда, тут же выводя средства на свои зарубежные счета, скупая недвижимость, покупая яхты и мерседесы. Они делают это с легкостью, понимая, что отдавать долги не им – это тяжкое бремя они возложили на нас и наших детей", – отметил нардеп.

Как считает политик, нынешняя власть с треском "провалила экзамен" по управлению страной.  По его мнению, украинцы должны поднимать свою экономику, а не экономики других стран.

"Мы в "Оппозиционной платформе – За життя" знаем, как это обеспечить. Несколько простых шагов: вернуть в госсобственность стратегические предприятия, наладить их работу. Это позволит нам не только перезапустить экономику, но и создать миллионы рабочих мест. В результате чего мы вернем в страну выехавших украинцев. А с МВФ распрощаемся навсегда", – подытожил Рабинович.

Рабинович: запретом трансляции телеканалов власть продолжает наступление на свободу слова
Новости Украины Рабинович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь