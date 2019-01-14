Рабинович: катастрофою в економіці влада змусила виїхати мільйони українців

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, влада змусила виїхати мільйони українців на заробітки

Чинна влада змусила виїхати мільйони українців на заробітки за кордон, довівши економіку до катастрофи. Про це заявив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"МВФ нещодавно повідомив, що за кордоном на постійній основі працюють до трьох мільйонів українців. По-перше, це нахабна брехня – на заробітках перебуває понад 10 млн українців! По-друге, викликають обурення формулювання зі звіту Фонду. Зокрема, там йдеться про незадовільний стан української економіки. Я б не соромився так, і назвав його чесно і прямо – катастрофічним", – заявив парламентарій.

За його словами, навіть в самому МВФ відзначили, що в результаті розчарування зовнішнім економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють близько 2-3 мільйонів українців. При цьому, на думку депутата, МВФ сам "посадив Україну на свою кредитну голку, прикормив українську владу, зробивши її своєю маріонеткою".

"У підсумку уряд постійно підвищує людям тарифи на газ, на тепло. Влада гребе кредити Фонду, тут же виводячи кошти на свої закордонні рахунки, скуповуючи нерухомість, купуючи яхти і мерседеси. Вони роблять це з легкістю, розуміючи, що віддавати борги не їм – це тяжкий тягар вони поклали на нас і наших дітей", – зазначив нардеп.

Як вважає політик, нинішня влада з тріском "провалила іспит" по управлінню країною. На його думку, українці повинні піднімати свою економіку, а не економіки інших країн.

"Ми в "Опозиційній платформі – За життя" знаємо, як це забезпечити. Кілька простих кроків: повернути в державну власність стратегічні підприємства, налагодити їх роботу. Це дозволить нам не тільки перезапустити економіку, але і створити мільйони робочих місць. В результаті чого ми повернемо країну виїхали українців. А з МВФ розпрощаємося назавжди", – підсумував Рабінович.