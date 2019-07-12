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Рабинович: избирателям на выборах нужно принимать взвешенное решение

Новости » Политика    12.07.2019 - 16:50
Рабинович: избирателям на выборах нужно принимать взвешенное решение
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович считает, что украинцы сегодня в эйфории

Народный депутат Украины, сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович уверен, что сегодня люди в эйфории, но нужно поскорее принимать взвешенные решения и наблюдать за реальными изменениями. Об этом он заявил в комментарии телеканалу "112 Украина", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Есть такие партии на нашем фланге, которые рассчитывают только на то, что их перепутают с нами! Не путайте: тарифы и мир – это шестой номер в избирательном бюллетене! Это "Оппозиционная платформа – За жизнь", а не те, кто претворяется оппозицией. Нормальная жизнь – №6. До свидания, наша "неласковая" Рада. Возвращаться не надо! Я хочу, чтобы с новой Радой мы начали строить страну. Нужно прекратить принимать законы ради красивых лозунгов, а строить страну! Все наши соседи процветают, только у нас пока война и крики", – констатировал политик.

Парламентарий уверен, что украинцам стоит задуматься о том, что нынешняя власть пытается сделать из Украины Северную Корею. По его мнению, украинцам самое время задуматься о завтрашнем дне.

"Мы должны думать о завтрашнем дне. Надо проголосовать за мир, нормальные тарифы, за жизнь в нашей стране. Мы все поделились на тех, кто "за жизнь", и тех, кто против. Нам осталась неделя до выбора – мир или война. Поэтому нужно взять голову в руки, подумать о себе и семьях, и проголосовать за №6 – за мир и жизнь!", – резюмировал Рабинович.

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