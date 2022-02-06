Рабинович: имплементации Минских соглашений этой властью ждать не стоит

"Мы уже ничего не можем сделать с Минскими соглашениями. Вопрос: чьими голосами президент будет проводить это через Верховную раду? Фракция "Слуга народа" точно не проголосует за их выполнение в полном объеме по той причине, что в ней половина депутатов ничего не знают, ничего не видят, их задача - по команде нажимать зеленые кнопочки. Поэтому для имплементации "минских соглашений" этот парламент нужно распустить", - заявил нардеп.