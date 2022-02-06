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Рабинович: имплементации Минских соглашений этой властью ждать не стоит

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Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 13:22
Рабинович: имплементации Минских соглашений этой властью ждать не стоит Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Власть не сможет изменить политический вектор Украины. Также не стоит имплементации Минских соглашений.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в программе "Общественное мнение".

"Мы уже ничего не можем сделать с Минскими соглашениями. Вопрос: чьими голосами президент будет проводить это через Верховную раду? Фракция "Слуга народа" точно не проголосует за их выполнение в полном объеме по той причине, что в ней половина депутатов ничего не знают, ничего не видят, их задача - по команде нажимать зеленые кнопочки. Поэтому для имплементации "минских соглашений" этот парламент нужно распустить", - заявил нардеп.

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Рабинович Минские соглашения
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