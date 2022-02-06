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Рабінович: імплементації Мінських угод цією владою чекати не варто

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Київ, Неділя 06 лютого 2022 13:22
Рабінович: імплементації Мінських угод цією владою чекати не варто Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Влада не зможе змінити політичний вектор України. Також не варто імплементації Мінських угод.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович у програмі "Громадська думка".

"Ми вже нічого не можемо зробити з Мінськими угодами. Питання: чиїми голосами президент проводитиме це через Верховну раду? Фракція "Слуга народу" точно не проголосує за їх виконання в повному обсязі з тієї причини, що в ній половина депутатів нічого не знають, нічого не бачать, їх завдання - по команді натискати зелені кнопочки. Тому для імплементації "Мінських угод" цей парламент потрібно розпустити", - заявив нардеп.

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Рабінович Мінські угоди
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