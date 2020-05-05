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Рабинович: экономика страны "больна" и нуждается в выздоровлении

Новости » Политика     05.05.2020 - 16:53
Рабинович: экономика страны "больна" и нуждается в выздоровлении
Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Рабинович считает, что страна уже "переболела", и хуже сделать власть не сможет

Власть решила списать все проблемы в экономике на вспышку коронавируса и карантин, несмотря на то, что падение производства наблюдается последние девять месяцев. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, передает РБК-Украина.

"Я могу долго говорить по этому поводу, но вердикт один - мы больны! Да, пик безумия мы прошли, а вот сейчас, я считаю, мы наблюдаем рецидив, потому что в высоких креслах остались почти все те же. Более того, они укрепились, и система управления осталась та же", - сообщил он.

Народный депутат уверен, что власть убирает прямые субвенции из бюджета на медицину и обязала местное самоуправление финансировать медучреждения и медиков.

"Но на местах лишних денег нет!.. Это все было спланировано, как и реструктуризация от Яресько, которая уничтожила нашу финансовую систему", - сказал он.

В то же время, Рабинович считает, что страна уже "переболела", и хуже сделать власть не сможет.

"Мы будем здоровы уже к следующим выборам, но не к следующему Майдану. А мы будем работать до следующих выборов на благо страны", - резюмировал Рабинович.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Хмельницкой и Ровенской областях.

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Новости Украины РабиновичмедреформаОппозиционная платформа За життя
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