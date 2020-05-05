Рабінович: економіка країни "хвора" і потребує одужання

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Рабінович вважає, що країна вже "перехворіла", і гірше зробити влада не зможе

Влада вирішила списати всі проблеми в економіці на спалах коронавірусу і карантин, попри те, що падіння виробництва спостерігається останні дев'ять місяців. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в ефірі телеканалу NewsOne, передає РБК-Україна.

"Я можу довго говорити з цього приводу, але вердикт один - ми хворі! Так, пік безумства ми пройшли, а от зараз, я вважаю, ми спостерігаємо рецидив, тому що у високих кріслах залишилися майже всі ті самі. На додаток, вони зміцнилися, і система управління залишилася та ж", - повідомив він.

Народний депутат упевнений, що влада прибирає прямі субвенції з державного бюджету на медицину і зобов'язала місцеве самоврядування фінансувати медустанови і медиків.

"Але на місцях зайвих грошей немає!.. Це все було сплановано, як і реструктуризація від Яресько, яка знищила нашу фінансову систему", - сказав він.



Водночас, Рабинович вважає, що країна вже "перехворіла", і гірше зробити влада не зможе.

"Ми будемо здорові вже до наступних виборів, але не до наступного Майдану. А ми будемо працювати до наступних виборів на благо країни", - резюмував Рабинович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування розгляне ситуацію з захворюваністю коронавірусом у Хмельницькій і Рівненській областях.