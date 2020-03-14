Рабинович призвал власть начать устанавливать мир в стране

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович поддержал последние решения СНБО

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" поддерживает последние решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), принятые на экстренном совещании, в частности закрытие границ через 48 часов. Об этом заявил народный депутат и сопредседатель партии Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

"То, что мы на протяжении шести лет говорили "нужно делать", сегодня наконец-то власть сделала! Как говорится, лучше позже, чем никогда. Молодцы, идите этой же дорогой, только вперед, и это правильно", - сказал Рабинович.

Вместе с тем Рабинович призывает начать устанавливать мир в собственной стране, а не думать, что за нас это сделают. В связи с этим, политик поддержал озвученные инициативы советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

"Я не готов сказать, а не заигрывание ли это с избирателями, ведь наша власть то и делает, что изо дня в день только и "шатается" от одной позиции к другой. Но, надеюсь, что с весной наступили перестройка мозгов у представителей нашей власти", - добавил Рабинович.

Также Рабинович обратил внимание на "прием", который представители Национального корпуса устроили советнику секретаря СНБО и рассказал о похожем инциденте с их партией в Одессе.

"Слава богу, в Одессе мы в состоянии дать им отпор, и они этого не ожидали, поскольку последние шесть лет привыкли ходить на голове. А беззащитный представитель СНБО Сивохо этого сделать не может. Так давайте же вместе защищать СНБО. При этом реакция власти должна быть бескомпромиссной и жесткой", - резюмировал политик.

Как писало РБК-Украина, 14 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя карантин в Украине, заявил, что не исключает ужесточение ограничительных мер в Украине из-за коронавируса.

С 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Соответствующие решения были приняты в ходе заседания СНБО.

По информации источника РБК-Украина в Офисе президента, на СНБО обсуждалось введение чрезвычайного положения в стране, однако, решение принято не было.