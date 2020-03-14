Рабінович закликав владу почати встановлювати мир у країні

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович підтримав останні рішення РНБО

Партія "Опозиційна платформа - За життя" підтримує останні рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), прийняті на екстреній нараді, зокрема закриття кордонів через 48 годин. Про це заявив народний депутат та співголова партії Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Те, що ми протягом шести років говорили "потрібно робити", сьогодні нарешті влада зробила! Як кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. Молодці, йдіть цією ж дорогою, тільки вперед, і це правильно", - сказав Рабінович.

Разом з тим Рабінович закликає почати встановлювати мир у власній країні, а не думати, що за нас це зроблять. У зв'язку з цим політик підтримав озвучені ініціативи радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

"Я не готовий сказати, а не загравання з виборцями, адже наша влада то і робить, що день у день тільки й "хитається" від однієї позиції до іншої. Але, сподіваюся, що з весною настали перебудова мізків у представників нашої влади", - додав Рабінович.

Також Рабінович звернув увагу на "прийом", який представники Національного корпусу влаштували раднику секретаря РНБО і розповів про схожий інцидент з їх партією в Одесі.

"Слава богу, в Одесі ми в змозі дати їм відсіч, і вони цього не очікували, оскільки останні шість років звикли ходити на голові. А беззахисний представник РНБО Сивохо цього зробити не може. Так давайте ж разом захищати РНБО. При цьому реакція влади повинна бути безкомпромісною і жорсткою", - резюмував політик.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи карантин в Україні, заявив, що не виключає посилення обмежувальних заходів в Україні через коронавірус.

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Відповідні рішення були прийняті в ході засідання РНБО.

За інформацією джерела РБК-Україна в Офісі президента, на РНБО обговорювалося введення надзвичайного стану в країні, однак, рішення прийнято не було.