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Рабинович: договор с МВФ ставит 99% населения страны на грань выживания

Новости » Политика    10.04.2019 - 10:15
Рабинович: договор с МВФ ставит 99% населения страны на грань выживания
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович раскритиковал договор с МВФ

Договор с Международным валютным фондом (МВФ), который подписала нынешняя власть, ставит 99% населения Украины на грань выживания. Об этом в заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

По мнению политика, снижение тарифов, о котором сейчас заговорила власть, закончится после выборов и принесет украинцам только еще большие траты.

"Сразу после президентских выборов игры политиков с народом заканчиваются. А потом украинцам предъявят новые платежки с новой ценой. А тот договор, который подписан с МВФ, с 1 января просто поставит на грань выживания 99% населения нашей страны", – пояснил парламентарий.

Народный депутат считает, что украинцам стоит высказаться против договора на выборах президента.

"Если мы будем в стороне, если мы не будем смотреть на то, что происходит у нас, если мы не выскажемся против этого, то всем нам будет плохо", – подытожил Рабинович.

Напомним, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" неоднократно подчеркивал, что Украина должна как можно быстрее прекратить брать кредиты у МВФ. По словам политика, это позволит уже за год продемонстрировать экономический рост.

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