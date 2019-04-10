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Рабінович: договір з МВФ ставить 99% населення країни на межу виживання

Новини » Політика    10.04.2019 - 10:15
Рабінович: договір з МВФ ставить 99% населення країни на межу виживання
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розкритикував договір з МВФ

Договір з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який підписала нинішня влада, ставить 99% населення України на межу виживання. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

На думку політика, зниження тарифів, про яке зараз заговорила влада, закінчиться після виборів і принесе українцям тільки ще більші витрати.

"Відразу після президентських виборів ігри політиків з народом закінчуються. А потім українцям висунуть нові платіжки з новою ціною. А той договір, який підписаний з МВФ, з 1 січня просто поставить на межу виживання 99% населення нашої країни", – пояснив парламентарій.

Народний депутат вважає, що українцям варто висловитися проти договору на виборах президента.

"Якщо ми будемо в стороні, якщо ми не будемо дивитися на те, що відбувається у нас, якщо ми не домовимося проти цього, то всім нам буде погано", – підсумував Рабінович.

Нагадаємо, глава партії "Опозиційна платформа – За життя" неодноразово наголошував, що Україна повинна якомога швидше припинити брати кредити у МВФ. За словами політика, це дозволить вже за рік продемонструвати економічне зростання.

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