Рабинович: делегация французского Сената посетит Украину для поддержки телеканалов

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По словам Рабиновича, в Сенате Франции прошли специальные слушания по вопросам свободы слова

В понедельник, 5 ноября, в Сенате Франции прошли специальные слушания по вопросам свободы слова. О первых итогах совместных переговоров в эфире телеканала "112 Украина" сообщили представители украинской делегации – народный депутат Украины и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, а также генеральные продюсеры телеканалов "112 Украина" и NewsOne Артем Марчевский и Василий Голованов.

"Для нас очень важна была поддержка коллег из Европы. Сегодня очень сильный день – наши французские коллеги, а это и журналисты, и политики, многое для себя открыли. Думаю, мы получили сильную поддержку со стороны очень мощной страны – Франции. Страны, которая родила демократию, которая готова и будет защищать демократию, в том числе у нас, в Украине, страны, которая не позволит закрывать телеканалы, не позволит надругаться над свободой слова. Поэтому сегодняшний день я считаю успешным", – заявил Рабинович.

В свою очередь генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский заявил, что Украину посетит делегация французского Сената.

"Делегация из Франции приедет в Киев. Это очень хороший знак. Не только Британия и Франция – Европарламент и Евросоюз поддерживают нас в нашей борьбе за свободу слова", – сообщил Марчевский.

А генпродюсер NewsOne Василий Голованов добавил, что в рамках этой поездки Киев также посетят известные европейские и украинские журналисты. Он добавил, что в Сенате Франции знакомы с ситуацией с нападением на журналистку телеканала NewsОne Дарину Билеру, которое произошло 10 сентября в Киеве возле здания Генеральной прокуратуры.

"Глава профсоюза журналистов Франции знал о ситуации с нашими телеканалами, и в частности с нападением на журналистку NewsОne Дарину Билеру. Сегодня ей аплодировал весь зал. Мы сейчас находимся на стадии переговоров, но можем с уверенностью сказать, что совсем скоро пройдет мероприятие в Киеве. На нем будут присутствовать и сенаторы из Франции, и глава профсоюза журналистов Украины, и другие именитые журналисты со всей Европы", – заявил генпродюсер NewsОne.

Рабинович, резюмируя, отметил, что украинская делегация намерена пригласить французских сенаторов и европейских журналистов в наблюдательные советы телеканалов "112 Украина" и NewsОne.

"Если будут продолжаться убийства и нападения на журналистов, будет решаться вопрос о введении персональных санкций против тех, кто это делает. Мы не только пригласили гостей в Киев – приехать, посмотреть на каналы, познакомиться с их работой. Мы также пригласим французских сенаторов и главу европейского профсоюза журналистов в наблюдательные советы телеканалов NewsОne и "112 Украина". И посмотрим, как их потом будут закрывать. Я думаю, это хорошее ноу-хау. Всегда нужно верить в победу – "Життя перемагає", – подытожил политик.