Рабінович: делегація французького Сенату відвідає Україну для підтримки телеканалів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, в Сенаті Франції пройшли спеціальні слухання з питань свободи слова

У понеділок, 5 листопада, в Сенаті Франції пройшли спеціальні слухання з питань свободи слова. Про перші підсумки спільних переговорів в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомили представники української делегації – народний депутат України та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, а також генеральні продюсери телеканалів "112 Україна" і NewsOne Артем Марчевський та Василь Голованов.

"Для нас дуже важливою була підтримка колег з Європи. Сьогодні дуже сильний день – наші французькі колеги, а це і журналісти, і політики, багато що для себе відкрили. Думаю, ми отримали сильну підтримку з боку дуже потужної країни – Франції. Країни, яка народила демократію, яка готова і буде захищати демократію, в тому числі у нас, в Україні, країни, яка не дозволить закривати телеканали, не дозволить вчинити наругу над свободою слова. Тому сьогоднішній день я вважаю успішним", – заявив Рабинович.

У свою чергу генеральний продюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський заявив, що Україну відвідає делегація французького Сенату.

"Делегація з Франції приїде в Київ. Це дуже хороший знак. Не тільки Британія і Франція – Європарламент і Євросоюз підтримують нас у нашій боротьбі за свободу слова", – повідомив Марчевського.

А генпродюсер NewsOne Василь Голованов додав, що в рамках цієї поїздки Києва також завітають відомі європейські і українські журналісти. Він додав, що в Сенаті Франції знайомі з ситуацією з нападом на журналістку телеканалу NewsОne Дарину Билеру, яке відбулося 10 вересня в Києві біля будівлі Генеральної прокуратури.

"Голова профспілки журналістів Франції знав про ситуацію з нашими телеканалами, і зокрема з нападом на журналістку NewsОne Дарину Билеру. Сьогодні їй аплодував весь зал. Ми зараз знаходимося на стадії переговорів, але можемо з упевненістю сказати, що зовсім скоро пройде захід в Києві. На ньому будуть присутні і сенатори з Франції, і голова профспілки журналістів України, та інші імениті журналісти з усієї Європи", – заявив генпродюсер NewsОne.

Рабінович, підсумовуючи, зазначив, що українська делегація має намір запросити французьких сенаторів і європейських журналістів у наглядові ради телеканалів "112 Україна" і NewsОne.

"Якщо будуть продовжуватися вбивства і напади на журналістів, буде вирішуватися питання про введення персональних санкцій проти тих, хто це робить. Ми не тільки запросили гостей до Києва – приїхати, подивитися на канали, познайомитися з їх роботою. Ми також запросимо французьких сенаторів і главу європейського профспілки журналістів у наглядові ради телеканалів NewsОne і "112 Україна". І подивимося, як їх потім будуть закривати. Я думаю, це гарний ноу-хау. Завжди треба вірити в перемогу – "Життя перемагає", – підсумував політик.