Рабинович: cегодня Рада "закладывает мину" под будущее Украины

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович прокомментировал отказ Рады рассматривать закон о выборах

Отказом рассматривать закон об отмене мажоритарной системы на парламентских выборах Верховная рада "закладывает мину" под будущее Украины. Такое мнение высказал народный депутат, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Народные депутаты собираются провалить самый нужный для Украины закон, закон, который отменит мажоритарку, который может вытащить нас из пропасти, и оставят прежнюю барщину", – считает парламентарий.

По его словам, на внеочередном заседании спикер парламента Андрей Парубий "продолжит свои игры".

"Сейчас Парубий, который уже давно должен сидеть за свои противозаконные действия, устроит свои игры. Будут игры в зале, поскольку фракции, в частности БПП, уже договорились оставить старый избирательный закон, они договорились саботировать все, что может привести к переменам в стране, они сегодня "заложили мину" под будущее Украины", – заявил народный депутат.

Политик уверен, что оценку интригам в парламенте на ближайших выборах даст украинский народ.

"Я считаю, что народ Украины должен дать оценку тому, что происходит на внеочередном заседании Верховной рады. Это неправильно, учитывая ситуацию в Украине, не поддерживать нового президента – ему народ выразил доверие, дайте и вы ему поработать, дайте ему назначать того, кого он хочет – он имеет на это право. А какими будут последствия такого правления – увидим через 50-100 дней", – призвал коллег глава "Оппозиционной платформы – За життя".

Парламентарий заверил, что и он сам, и все члены возглавляемой им партии будут однозначно голосовать "за" изменения в закон о выборах.

"Понизят ли проходной барьер до 3% – не имеет значения. Важно – поломать мажоритарку, потому что она является самым главным инструментом коррупции в Украине: политики просто скупают голоса. И страдают от этого все избиратели, но только не обрастающие жиром мажоритарщики", – заключил Рабинович.