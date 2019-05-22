Рабінович: сьогодні Рада "закладає міну" під майбутнє України

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович прокоментував відмову Ради розглядати закон про вибори

Відмовою розглядати закон про скасування мажоритарної системи на парламентських виборах Верховна рада "закладає міну" під майбутнє України. Таку думку висловив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович.

"Народні депутати збираються провалити найпотрібніший для України закон, закон, який скасує мажоритарку, який може витягнути нас з прірви, і залишать колишню панщину", – вважає парламентарій.

За його словами, на позачерговому засіданні спікер парламенту Андрій Парубій "продовжить свої ігри".

"Зараз Парубій, який вже давно має сидіти за свої протизаконні дії, влаштує свої ігри. Будуть гри в залі, оскільки фракції, зокрема БПП, вже домовилися залишити старий виборчий закон, вони домовилися саботувати все, що може призвести до змін в країні, вони сьогодні "заклали міну" під майбутнє України", – заявив народний депутат.

Політик упевнений, що оцінку інтриг в парламенті на найближчих виборах дасть український народ.

"Я вважаю, що народ України повинен дати оцінку тому, що відбувається на позачерговому засіданні Верховної ради. Це неправильно, враховуючи ситуацію в Україні, не підтримувати нового президента – йому народ висловив довіру, дайте і ви йому попрацювати, дайте йому призначати того, кого він хоче – він має на це право. А якими будуть наслідки такого правління – побачимо через 50-100 днів", – закликав колег глава "Опозиційної платформи – За життя".

Парламентарій запевнив, що і він сам, і всі члени очолюваної ним партії будуть однозначно голосувати за зміни в закон про вибори.

"Знизять прохідний бар'єр до 3% – немає значення. Важливо – поламати мажоритарку, тому що вона є найголовнішим інструментом корупції в Україні: політики просто скуповують голоси. І страждають від цього всі виборці, але тільки не обростають жиром мажоритарники", – сказав Рабінович.