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Рабинович: безвизовый режим нужно подкреплять экономическим ростом

Новости » Политика    12.04.2019 - 10:23
Рабинович: безвизовый режим нужно подкреплять экономическим ростом
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что украинцы не могут позволить себе поездки за границу

Безвизовый режим Украины с Евросоюзом нужно подкреплять экономическим ростом, ведь сейчас украинцы просто не могут позволить себе поездки за границу. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Одно из главных достижений нынешней власти – безвизовый режим с Европой. Я помню, как Петр Порошенко написал о том, что каждый украинец может выпить кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву или посетить Венскую оперу. При пенсии 1200 гривен и зарплате в 3200 это очень плохая шутка", – считает парламентарий.

Рабинович подчеркнул, что большинство украинцев ездят в Европу не путешествовать, а зарабатывать.

"Большинство украинцев не смогли воспользоваться всем этим для отдыха, поскольку их просто ограбили и дали возможность ехать с голым задом в Европу, где они вкалывают, собирая клубнику", – пояснил политик.

Народный депутат считает, что безвизовый режим со странами ЕС украинцы почувствуют лучше, когда в Украине начнется рост экономики.

"Да, безвизовый режим лучше, чем визовый, но он должен подкрепляться экономическим ростом", – констатировал Рабинович.

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