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Рабінович: безвізовий режим потрібно підкріплювати економічним зростанням

Новини » Політика    12.04.2019 - 10:23
Рабінович: безвізовий режим потрібно підкріплювати економічним зростанням
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що українці не можуть дозволити собі поїздки за кордон

Безвізовий режим України з Євросоюзом потрібно підкріплювати економічним зростанням, адже зараз українці просто не можуть собі дозволити поїздки за кордон. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Одне з головних досягнень нинішньої влади – безвізовий режим з Європою. Я пам'ятаю, як Петро Порошенко написав про те, що кожен українець може випити кави в Братиславі, полетіти лоукостом до Варшави або відвідати Віденську оперу. При 1200 гривень пенсії і зарплати в 3200 це дуже поганий жарт", – вважає парламентарій.

Рабінович підкреслив, що більшість українців їздять в Європу не подорожувати, а заробляти.

"Більшість українців не змогли скористатися всім цим для відпочинку, оскільки їх просто пограбували і дали можливість їхати з голим задом до Європи, де вони працюють, збираючи полуниці", – пояснив політик.

Народний депутат вважає, що безвізовий режим з країнами ЄС українці відчують краще, коли в Україні почнеться зростання економіки.

"Так, безвізовий режим краще, ніж візовий, але він повинен підкріплюватися економічним зростанням", – констатував Рабінович.

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