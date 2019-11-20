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Рабинович: без аудита государства у нас нет будущего

Новости » Политика     20.11.2019 - 14:28
Рабинович: без аудита государства у нас нет будущего
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Это поможет государству встать на правильный путь развития, считает Рабинович

В Украине необходимо провести аудит, именно это поможет государству встать на правильный путь развития. Об этом во время телемарафона "Диалог со страной" на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Если мы не проведем аудит государства, который обещал нам президент Зеленский в своей предвыборной программе, то мы не будем знать, что делать дальше!", – заявил политик.

Он напомнил, что множество стран-соседей Украины сделали это и теперь активно развиваются.

"Украина – единственная страна в Европе и одна из немногих в мире, экономика которой падает. Из страны уезжают люди, уничтожается промышленность! Разве мы "дурні"? Нет! Это власть слишком хитрая!", – считает парламентарий.

Политик напомнил о том, что после распада СССР Украина была шестой в мире по экономическим показателям, но сейчас страна осталась ни с чем.

"Поэтому нам нужен аудит государства. Нужно, чтобы нам честно ответили: "В таком-то году Вася, Петя, Коля украли столько-то. В следующем те украли столько-то". Нам нужны эти ответы, чтобы понять: глупые не мы, а просто мы ставим "яресек", которые через три часа после сложения с себя полномочий покидали страну. И это правительство поступит так же…" – резюмировал Рабинович.

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Новости Украины Рабинович
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