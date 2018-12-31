ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Рабинович: 2019 год станет решающим для Украины

Новости » Политика    31.12.2018 - 16:58
Рабинович: 2019 год станет решающим для Украины
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович пожелал украинцам мира, счастья и процветания

Народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович поздравил украинцев с Новым годом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Рабиновича в Facebook.

"Дорогие мои друзья! Как быстро бежит время - уже и до Нового года остались часы... Наступает год Надежды. Надежды на мир в нашей стране, на нормальную человеческую жизнь, которой мы достойны. Я уверен, что именно этот год - решающий!", - подчеркнул политик.

Парламентарий также пожелал украинцам в новом году самого главного: мира, счастья и процветания.

"А пока хочу пожелать вам всего самого-самого. Я вас люблю! От всего сердца: добра нам, процветания - и исполнения каждому его мечты. И исполнения нашей общей мечты - жить в стране, которой хочется гордиться! И пусть так и будет. Мира! Счастья и процветания!" - написал Вадим Рабинович.

Рабинович: 2019 год станет решающим для Украины

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39

Украинцы назвали главные ожидания от 2019 года Украинцы определились с местом празднования Нового года
Новости Украины РабиновичНовый год
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь