Рабинович: 2019 год станет решающим для Украины

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович пожелал украинцам мира, счастья и процветания

Народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович поздравил украинцев с Новым годом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Рабиновича в Facebook.

"Дорогие мои друзья! Как быстро бежит время - уже и до Нового года остались часы... Наступает год Надежды. Надежды на мир в нашей стране, на нормальную человеческую жизнь, которой мы достойны. Я уверен, что именно этот год - решающий!", - подчеркнул политик.

Парламентарий также пожелал украинцам в новом году самого главного: мира, счастья и процветания.

"А пока хочу пожелать вам всего самого-самого. Я вас люблю! От всего сердца: добра нам, процветания - и исполнения каждому его мечты. И исполнения нашей общей мечты - жить в стране, которой хочется гордиться! И пусть так и будет. Мира! Счастья и процветания!" - написал Вадим Рабинович.

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39