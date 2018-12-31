ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рабінович: 2019 рік стане вирішальним для України

Новини » Політика    31.12.2018 - 16:58
Рабінович: 2019 рік стане вирішальним для України
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович побажав українцям миру, щастя і процвітання

Народний депутат, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович привітав українців з Новим роком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рабіновича у Facebook.

"Дорогі мої друзі! Як швидко біжить час - вже і до Нового року залишилися години... Настає рік Надії. Надії на мир у нашій країні, на нормальне людське життя, якого ми варті. Я впевнений, що саме цей рік - вирішальний!", - підкреслив політик.

Парламентарій також побажав українцям у новому році самого головного: миру, щастя і процвітання.

"А поки хочу побажати вам всього самого-самого. Я вас люблю! Від усього серця: добра нам, процвітання і виконання кожному його мрії. І виконання нашої спільної мрії - жити в країні, якою хочеться пишатися! І нехай так і буде. Миру! Щастя та процвітання!" - написав Вадим Рабінович.

Рабінович: 2019 рік стане вирішальним для України

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39

Українці назвали головні очікування від 2019 року Українці визначилися з місцем святкування Нового року
Новини України РабіновичНовий рік
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся