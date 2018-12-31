Рабінович: 2019 рік стане вирішальним для України

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович побажав українцям миру, щастя і процвітання

Народний депутат, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович привітав українців з Новим роком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рабіновича у Facebook.

"Дорогі мої друзі! Як швидко біжить час - вже і до Нового року залишилися години... Настає рік Надії. Надії на мир у нашій країні, на нормальне людське життя, якого ми варті. Я впевнений, що саме цей рік - вирішальний!", - підкреслив політик.

Парламентарій також побажав українцям у новому році самого головного: миру, щастя і процвітання.

"А поки хочу побажати вам всього самого-самого. Я вас люблю! Від усього серця: добра нам, процвітання і виконання кожному його мрії. І виконання нашої спільної мрії - жити в країні, якою хочеться пишатися! І нехай так і буде. Миру! Щастя та процвітання!" - написав Вадим Рабінович.

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39