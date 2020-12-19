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Qatar Airways возобновила полеты из Катара в Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Авиакомпания Qatar Airways возобновила прямые регулярные рейсы из Дохи в киевский аэропорт "Борисполь" после многомесячного перерыва. В первые недели авиакомпания будет осуществлять полеты три раза в неделю, а с 4 января частота увеличится до четырех раз в неделю.

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Об этом пишет avianews.com.

Расписание прямых рейсов Киев - Доха Qatar Airways с 18 декабря 2020 года:

  • Доха-Киев: QR295 вылет: 08:30; прилет: 12:50, среда, пятниця, субота;
  • Киев-Доха: QR296 вылет: 17:30; прилет: 23:30, среда, пятниця, суббота.

Четвертый рейс будет выполняться по понедельникам по тому же графику, начиная с 4 января 2021 года.

Напомним, генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс заявил, что его компания рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют вводить "иммунные паспорта". Но важно иметь документы о людях, которые были вакцинированы.

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