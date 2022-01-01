Пытаются спасти глаз: в Польше украинцу попали петардой в лицо
Фото: в Польше украинцу попали петардой в лицо (Getty Images)
В польском городе Калиш, накануне Нового года, 25-летний украинец получил травмы в результате взрыва петарды. Сейчас врачи пытаются спасти его глаз.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание PortalSamorządowy.
По словам представителя больницы, в которую госпитализировали украинца Павла Гавронского, 25-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва. Медики прилагают усилия, чтобы сохранить ему глаз, но не дают гарантий.
"У гражданина Украины рваная рана веки. Медики пытаются спасти мужчине глаз", - отметил Гавронський.