Пытался взорвать электроподстанцию на Донбассе: члену "Оплота" дали 11 лет тюрьмы

По информации правоохранителей, злоумышленник был задержан на попытке подрыва одной из электрических подстанций.

Во время задержания у него обнаружено самодельное взрывное устройство с пультом дистанционного управления и средства связи.

Установлено, что преступление пытался совершить житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам. Там входил в состав террористической группировки "Оплот".

Как выяснили в СБУ, по заданию главарей злоумышленник скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию для совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры.

Взрывчатку он изъял из ранее подготовленного боевиками схрона.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных: