UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пытался взорвать электроподстанцию на Донбассе: члену "Оплота" дали 11 лет тюрьмы

Автор: Мария Кучерявец

Участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", диверсант "Оплота" приговорен к 11 годам и 10 месяцам заключения. Боевик пытался подорвать электроподстанцию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленник был задержан на попытке подрыва одной из электрических подстанций.

Во время задержания у него обнаружено самодельное взрывное устройство с пультом дистанционного управления и средства связи.

Установлено, что преступление пытался совершить житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам. Там входил в состав террористической группировки "Оплот".

Как выяснили в СБУ, по заданию главарей злоумышленник скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию для совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры.

Взрывчатку он изъял из ранее подготовленного боевиками схрона.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

  • ст. 113 (диверсия),
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДонбассОплот