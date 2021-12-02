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Пытался взорвать электроподстанцию на Донбассе: члену "Оплота" дали 11 лет тюрьмы

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Донбасс, Четверг 02 декабря 2021 14:05
Пытался взорвать электроподстанцию на Донбассе: члену "Оплота" дали 11 лет тюрьмы Фото: члену "Оплота" дали 11 лет тюрьмы (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", диверсант "Оплота" приговорен к 11 годам и 10 месяцам заключения. Боевик пытался подорвать электроподстанцию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленник был задержан на попытке подрыва одной из электрических подстанций.

Во время задержания у него обнаружено самодельное взрывное устройство с пультом дистанционного управления и средства связи.

Установлено, что преступление пытался совершить житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам. Там входил в состав террористической группировки "Оплот".

Как выяснили в СБУ, по заданию главарей злоумышленник скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию для совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры.

Взрывчатку он изъял из ранее подготовленного боевиками схрона.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

  • ст. 113 (диверсия),
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

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Служба безопасности Украины Донбасс Оплот
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