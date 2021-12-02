Намагався підірвати електропідстанцію на Донбасі: члену "Оплоту" дали 11 років в'язниці
Учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР", диверсанта "Оплоту" засуджено до 11 років та 10 місяців ув’язнення. Бойовик намагався підірвати електропідстанцію у районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, зловмисника було затримано на спробі підриву однієї з електричних підстанцій.
Під час затримання у нього виявлено саморобний вибуховий пристрій із пультом дистанційного керування та засоби зв’язку.
Встановлено, що злочин намагався здійснити мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків. Там входив до складу терористичного угруповання "Оплот".
Як з'ясували в СБУ, за завданням ватажків зловмисник приховано прибув на підконтрольну українській владі територію для вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури.
Вибухівку він вилучив із раніше підготовленого бойовиками схрону.
Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів, передбачених:
- ст. 113 (диверсія),
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
- ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.