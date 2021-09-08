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Пытались разрезать крупнокалиберный патрон "болгаркой": в Ровенской области ранены два человека

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Среда 08 сентября 2021 11:41
Пытались разрезать крупнокалиберный патрон "болгаркой": в Ровенской области ранены два человека Фото: в Ровенской области от взрыва боеприпаса пострадали два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Ровенской области произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Тетя с племянником нашли в лесу боеприпас и пытались разрезать его "болгаркой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

7 сентября в 18:58 на линию "103" поступил вызов о том, что в селе Моквин Ровенского района от взрыва пострадали два человека.

По словам пострадавших, они нашли в лесу неиспользованный патрон вероятно для ружья. Тетя с племянником решили его разрезать "болгаркой". В результате произошел взрыв. Травмировалось два человека.

Пострадавшими оказались 71-летняя женщина и 54-летний мужчина.

У женщины ампутация пальца кисти, множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. У мужчины - множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, которые сопровождались кровотечением.

Пострадавших госпитализировали в Березнивской центральной районной больницы.

О происшествии сообщили полицейским.

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Ровенская область Взрыв боеприпасов
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