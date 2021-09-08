Пытались разрезать крупнокалиберный патрон "болгаркой": в Ровенской области ранены два человека
В Ровенской области произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Тетя с племянником нашли в лесу боеприпас и пытались разрезать его "болгаркой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.
7 сентября в 18:58 на линию "103" поступил вызов о том, что в селе Моквин Ровенского района от взрыва пострадали два человека.
По словам пострадавших, они нашли в лесу неиспользованный патрон вероятно для ружья. Тетя с племянником решили его разрезать "болгаркой". В результате произошел взрыв. Травмировалось два человека.
Пострадавшими оказались 71-летняя женщина и 54-летний мужчина.
У женщины ампутация пальца кисти, множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. У мужчины - множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, которые сопровождались кровотечением.
Пострадавших госпитализировали в Березнивской центральной районной больницы.
О происшествии сообщили полицейским.