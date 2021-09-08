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Намагалися розрізати великокаліберний патрон "болгаркою": у Рівненській області поранені дві людини

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Середа 08 вересня 2021 11:41
Намагалися розрізати великокаліберний патрон "болгаркою": у Рівненській області поранені дві людини Фото: у Рівненській області від вибуху боєприпасу постраждали дві людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Рівненській області стався вибух, внаслідок якого постраждало двоє людей. Тітка з племінником знайшли у лісі боєприпас та намагалися розрізати його "болгаркою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

7 вересня о 18:58 на лінію "103" надійшов виклик про те, що у селі Моквин Рівненського району від вибуху постраждали дві людини.

За словами потерпілих, вони знайшли в лісі невикористаний набій (патрон) ймовірно для рушниці. Тітка з племінником вирішили його розрізати "болгаркою". Внаслідок цього відбувся вибух. Травмувалося двоє осіб.

Потерпілими виявилися 71-річна жінка та 54-річний чоловік.

У жінки ампутація пальця кисті, множинні уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок. У чоловіка - множинні уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок, які супроводжувалися кровотечею.

Потерпілих госпіталізували до Березнівської центральної районної лікарні.

Про подію повідомили поліцейським.

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Рівненська область Вибух боєприпасів
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