Намагалися розрізати великокаліберний патрон "болгаркою": у Рівненській області поранені дві людини

У Рівненській області стався вибух, внаслідок якого постраждало двоє людей. Тітка з племінником знайшли у лісі боєприпас та намагалися розрізати його "болгаркою".

7 вересня о 18:58 на лінію "103" надійшов виклик про те, що у селі Моквин Рівненського району від вибуху постраждали дві людини.

За словами потерпілих, вони знайшли в лісі невикористаний набій (патрон) ймовірно для рушниці. Тітка з племінником вирішили його розрізати "болгаркою". Внаслідок цього відбувся вибух. Травмувалося двоє осіб.

Потерпілими виявилися 71-річна жінка та 54-річний чоловік.

У жінки ампутація пальця кисті, множинні уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок. У чоловіка - множинні уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок, які супроводжувалися кровотечею.

Потерпілих госпіталізували до Березнівської центральної районної лікарні.

Про подію повідомили поліцейським.