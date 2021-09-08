Намагалися розрізати великокаліберний патрон "болгаркою": у Рівненській області поранені дві людини
У Рівненській області стався вибух, внаслідок якого постраждало двоє людей. Тітка з племінником знайшли у лісі боєприпас та намагалися розрізати його "болгаркою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
7 вересня о 18:58 на лінію "103" надійшов виклик про те, що у селі Моквин Рівненського району від вибуху постраждали дві людини.
За словами потерпілих, вони знайшли в лісі невикористаний набій (патрон) ймовірно для рушниці. Тітка з племінником вирішили його розрізати "болгаркою". Внаслідок цього відбувся вибух. Травмувалося двоє осіб.
Потерпілими виявилися 71-річна жінка та 54-річний чоловік.
У жінки ампутація пальця кисті, множинні уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок. У чоловіка - множинні уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок, які супроводжувалися кровотечею.
Потерпілих госпіталізували до Березнівської центральної районної лікарні.
Про подію повідомили поліцейським.