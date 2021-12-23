Пытались попасть в Польшу: более 20 мигрантов переплыли реку на лодке

За прошедшие сутки почти 50 мигрантов пытались незаконно пересечь границу Польши. Половина из них переплыла реку на лодке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter.
Пограничная служба Польши 22 декабря зафиксировала попытки прорыва границы. Попасть на территорию ЕС пытались 48 иностранцев.
Кроме того, на охраняемом участке около Крынки группа из 24 граждан Ирака переплыла реку Свислочь в сторону Польши. Отмечают, что им помогли белорусские службы. Однако польские офицеры задержали мигрантов.
Напомним, пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что уже около недели белорусские службы используют новый метод. Он предназначен для помощи мигрантам пересечь границу ЕС.