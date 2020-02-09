Пытались переехать силовиков: стали известны новые детали спецоперации на Закарпатье

Задержанные по подозрению в причастности к стрельбе в Мукачево пытались переехать силовиков. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Закарпатской области.

Сообщается, что на посту "Нижние Ворота" накануне вечером для проверки остановили автомобили, на которых, по оперативной информации, могли перемещаться причастные к стрельбе в Мукачево. Не реагируя на требования, водители автомобилей пытались скрыться и попытались осуществить наезд на силовиков.

"В ходе проведенного осмотра изъято оружие и боеприпасы. Автомобили Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser изъяты на штрафплощадку. Оба водителя - закарпатец и винничанин - задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Мотивы и обстоятельства преступления проверяются в рамках уголовного производства по предварительной квалификации "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Напомним, ранее сообщалось, что 8 февраля правоохранители задержали нескольких человек, которые возможно причастны к стрельбе в Мукачево.

До этого министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево, в результате которой были ранены два человека.