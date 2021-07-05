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Пытали украинских военных. СБУ разоблачила главарей "батальона Восток"

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 05 июля 2021 14:06
Пытали украинских военных. СБУ разоблачила главарей "батальона Восток" Фото: СБУ разоблачила главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военных. Правоохранители заочно сообщили боевикам о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Разоблачено двух боевиков так называемой "ДНР"...Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силам АТО \ ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих",- говорится в сообщении.

По информации СБУ, двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям.

Так, находясь на "должностях" командиров подразделения так называемого "батальона Восток", они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление и не оказывали медицинскую помощь раненым.

Отмечено, что главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

В результате чего, следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)
  • ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Служба безопасности Украины боевики ДНР
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