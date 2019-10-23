Кто пытается дискредитировать Эпикур - производство курятины без антибиотиков

Учитывая наше долгосрочное и плодотворное сотрудничество, нас очень возмутил инцидент с письмом-угрозой в ваш адрес от якобы активистов незарегистрированной общественной организации. Сообщаем, что этот случай является продолжением информационной атаки на бренд Epikur.

ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» - социально-ответственное производство. Мы готовы к сотрудничеству в правовом поле со всеми общественными организациями и представителями СМИ, которые обращаются к нам с предложениями или комментариями. Также мы собираем все доказательства и подаем заявление в полицию, чтобы не оставить факт запугивания и возможного препятствования деятельности наших партнеров от злоумышленников, которые изменили название существующей организации и выдают себя за нее.

Этот случай является не только клеветой на бренд Эпикур, но и угрозой нашим партнерам. Юристы предприятия уже обратились в полицию и готовят иски в суд с доказательствами причастных лиц и вероятно производителей к этой информационной атаке. Считаем необходимым отметить, что цикл информационных атак на наше предприятие начался когда мы зарегистрировали петицию о запрете бесконтрольного использования антибиотиков в сельском хозяйстве.

Напомним, Владимир-Волынская птицефабрика - украино-голландское предприятие, которое сертифицировано по стандартам ISO 22000: 2005 и придерживается HACCP.

Производство курятины осуществляется на основании эксплуатационного разрешения. Производственно-технический цикл производства и мощности по производству и переработке пищевых продуктов полностью соответствуют нормам действующего законодательства, в частности, но не исключительно по вопросам санитарного и эпидемиологического благополучия населения, экологии, безопасности среды обитания, и тому подобное.



Комплекс очистных сооружений птицефабрики состоит из:

- механической очистки - решетки, где происходит задержка загрязнителей органического и минерального происхождения, после накопления утилизируются путем сжигания в печах специального назначения.

- песколовки-жироловки - сооружение для задержания песка и жировых отложений, после накопления переработаются в минеральные удобрения.

- каскада биологических озер (полей фильтрации) с площадью водной поверхности 9 га. - для очистки сточных вод методом естественной биологической очистки. После накопления минеральных соединений, осуществляется очистка методом подъема на поверхность и осушения с последующим внесением в почву в виде минеральных удобрений.

Система фильтрации является специальным отстойником, бетонное дно которого покрыто пленкой и песком, чтобы избежать попадания в сточные или грунтовые воды.

Кровь во время технологического процесса собирается в специальную емкость. В дальнейшем перекачивается в цех шоковой заморозки и реализуется другим хозяйствам.



Мы уверены, конкуренция должна быть честной и не выходить за рамки закона и морали!

Спасибо, за поддержку, понимание и надежное партнерство!

С уважением,

Генеральный директор ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика»

Алина Сыч

Ссылка на петицию https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/6449