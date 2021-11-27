В пятиэтажке Николаевской области произошел взрыв: разрушены 2 этажа

"В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи", - говорится в сообщении.

В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется. Предварительно заблокировано 2 человека на 5 этаже.

К месту происшествия направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники). От ГСЧС привлечены 75 человек и 14 ед. техники.

Фото: в пятиэтажке Николаевской области произошел взрыв (facebook.com/MNS.GOV.UA)