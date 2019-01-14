В пяти областях Украины начнется тестирование телемедицины

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Телемедицина начнет работать в сельских амбулаториях Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областей

В Украине в ближайшее время в ряде областей начнется тестирование телемедицины в сельских амбулаториях. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Украине в настоящее время уже сформирована сеть из 4223 сельских амбулаторий. Потребность в новом строительстве - 688 заведений.

"Мы вплотную приближаемся к внедрению телемедицины в сельских амбулаториях", - отметил Зубко, добавив, что в тестовом режиме телемедицина начнет работать в сельских амбулаториях Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Известно, что проект будут тестировать по четырем нозологиям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и дерматологические заболевания. В ближайшее время области должны определить такие амбулатории.

Проект реализуется при поддержке правительства Канады и Всемирного банка, с которыми был подписан меморандум. Техническое задание для разработки программного обеспечения по внедрению телемедицины предоставила канадская компания Ontario Telemedicine Network.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что осенью в 2017 году на программу по развитию сельской медицины было выделено 4 млрд гривен, в 2018 году дополнительно на сельскую медицину было заложено еще 1 млрд гривен.