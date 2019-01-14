У п'яти областях України розпочнеться тестування телемедицини

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Телемедицина почне працювати в сільських амбулаторіях Кіровоградської, Харківської, Рівненській, Дніпропетровської і Полтавської областей

В Україні найближчим часом у ряді областей почнеться тестування телемедицини в сільських амбулаторіях. Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

В Україні в даний час вже сформована мережа з 4223 сільських амбулаторій. Потреба в новому будівництві - 688 закладів.

"Ми впритул наближаємося до впровадження телемедицини в сільських амбулаторіях", - зазначив Зубко, додавши, що в тестовому режимі телемедицина почне працювати в сільських амбулаторіях Кіровоградської, Харківської, Рівненської, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Відомо, що проект будуть тестувати за чотирма нозологіями: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма і дерматологічні захворювання. Найближчим часом повинні визначити такі амбулаторії.

Проект реалізується за підтримки уряду Канади і Світового банку, з якими був підписаний меморандум. Технічне завдання для розробки програмного забезпечення щодо впровадження телемедицини надала канадська компанія Ontario Telemedicine Network.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що восени в 2017 році на програму з розвитку сільської медицини було виділено 4 млрд гривень, у 2018 році додатково на сільську медицину було закладено ще 1 млрд гривень.