Пятерых экс-судей из Крыма будут судить за госизмену

Следователями установлено, что после оккупации полуострова российскими военными, пять судей изменили присяге и перешли работать в незаконно созданные оккупационные суды.

Обвиняемые устроились в "Верховный суд Республики Крым", "Апелляционный суд Республики Крым" и "Севастопольский городской суд Республики Крым". Они оказывали помощь россиянам при переходе судебной системы Украины, действовавшей в Крыму до оккупации, на правосудие по законодательству РФ.

"Своими действиями и решениями судьи способствовали установлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове, и оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в заявлении прокуроров.

За содеянное бывшим судьям грозит до 15 лет лишения свободы, слушать дела будут заочно.