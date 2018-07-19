П'ять українських тенісисток зіграють в основній сітці US Open

У порівнянні з минулим сезоном, їх число зросло

Серед 104 тенісисток, які потрапили в основний аркуш US Open, п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на турнірі в сьомий раз. У минулому році вона вперше вийшла в четверте коло турніру, де в трьох сетах поступилася Медісон Кіс.

Леся Цуренко в дев'ятий раз буде стартувати на US Open, але шостий раз в основі. Так само як і у Світоліной, у Цуренко кращий результат - четверте коло, який вона показала в 2016 році.

Катерина Бондаренко вже в дванадцятий раз зіграє на американському мейджор і дев'ятий раз в основній сітці, що є кращим результатом в українському жіночому тенісі. Катерина Бондаренко - єдина українка, якій вдалося зіграти в чвертьфіналі US Open (2009 рік).

Катерина Козлова в шостий раз приїжджає в Нью-Йорк і в четвертий раз виступить в основній сітці. Кращий результат Козлової на цьому турнірі - друге коло в минулому році.

Даяна Ястремська - вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру Великого Шолома. 18-річна українка вже пробувала свої сили в кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії і Уїмблдону, але обидва рази програла в другому колі. Після успішних результатів на турнірах ITF у Римі і Будапешті Ястремська зуміла дебютувати в топ-100 і гарантувала собі місце в основній сітці US Open.