Пять факторов, которые повлияют на цену недвижимости: прогноз эксперта

Риски по кредитам – на заемщике

Многие кредитные договоры, в том числе ипотечные, предусматривают начисление ежемесячных выплат за пользование кредитом через формулу, в которой одна из составляющих – учетная ставка НБУ, недавно повышенная с 10% до 25%.

В дополнительных условиях большинства кредитных договоров предусмотрен периодический пересмотр процентов и дополнительных расходов. Все финансовые учреждения уже давно научились перекладывать любые риски и дополнительные расходы на конечного потребителя.

Как следствие – ухудшение условий обслуживания кредитных договоров повлечет процесс продажи жилья с переоформлением кредитных обязательств на новых владельцев или с досрочным погашением кредита за счет нового владельца.

Что будет с ипотечными должниками

По мнению экспертов Ассоциации украинских банков, из-за повышения учетной ставки 20-ти банкам грозит банкротство. В зону дискомфорта попадают все держатели кредитных договоров. Возрастает вероятность ухудшения условий обслуживания кредитов.

Кредиты, которые не будут обслуживаться ипотекодателями (заемщиками) могут быть проданы финансовым, коллекторским или факторинговым компаниям. Заемщики, которые столкнутся с финансовыми трудностями, могут рассмотреть вариант продажи предмета ипотеки (недвижимости). А это, в свою очередь, добавит на рынке количество объектов для покупки.

Дальнейшая судьба разрушенных и поврежденных недостроев

Процесс продажи жилья в наиболее пострадавших местах уже начался. И хотя некоторые эксперты советуют подождать с продажей, многие владельцы эмоционально уже приняли для себя решение об отчуждении своих поврежденных домов, политых кровью и слезами. В дальнейшем пул поврежденного жилья на продажу только увеличится. Поврежденный ракетой дом на просп. Лобановского в Киеве (фото bzh.life)

Влияние эмиграционных процессов

Видимо, не все вынужденные переселенцы, бежавшие от войны за границу, вернутся в Украину. Жажда лучшей судьбы для детей является одним из самых стойких желаний большинства из них. Чем дольше длится война и чем глубже ассимилируются украинцы в жизни других стран, тем меньше шансов на их возвращение.

Недвижимость, в которую были вложены инвестиции таких эмигрантов, направляется на рынок недвижимости и увеличивает массу общего предложения. Как правило, такие продавцы склонны к быстрой продаже, что регулируется снижением цены и возможностью торга.

Цены упадут ненадолго

Эти и другие факторы вскоре поспособствуют вливанию новых объектов на рынок недвижимости. Вполне вероятно, что дополнительное предложение повлечет временный краткосрочный спад цен.

Однако, такой форс-мажорный шаг не будет отражать общие тенденции ценообразования в условиях грядущего дефицита новых жилых площадей на фоне спада объемов строительства, инфляционных процессов и разрушенных десятков миллионов квадратных метров жилья.