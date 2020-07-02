За пьяное вождение не будут наказывать тюрьмой: Зеленский подписал закон

Уголовная ответственность за нетрезвое вождение была введена 1 июля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену наказания в виде тюремного заключения за вождение в нетрезвом состоянии. Закон с подписью главы государства вернули в Раду в четверг, 2 июля.
Об этом говорится на сайте парламента.
Закон предусматривает внесение до 125 законодательных актов изменений, которыми нетрезвое вождение и связанные преступления считаются "уголовным правонарушением", "уголовным проступком" или "нетяжелым преступлением".
После вступления в силу закона нетрезвых водителей не будут наказывать лишением свободы.
Отметим, 1 июля вступил в силу принятый осенью 2018 года закон, который предусматривал уголовную ответственность за нетрезвое вождение. Теперь он будет отменен.
Уголовная ответственность предусмотрена не только за пьяное вождения, но и допуск за руль нетрезвого водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения, а также употребление алкоголя водителем после дорожно-транспортного происшествия, остановки полицией и медицинского осмотра.
Напомним, 1 июля также подняли размер штрафов за вождение в нетрезвом состоянии.
Кроме того, МВД подготовило законопроект, который предусматривает увеличение размера штрафов за превышение скорости.
Автор: Дмитрий Левицкий