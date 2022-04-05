ППО збила вночі дві ворожі ракети над Дніпропетровською областю

Сьогодні вночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю дві ракети окупаційних військ. Внаслідок попадання уламків сталася незначна пожежа в одному із сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Facebook.

"Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання в одному з сіл", - написав Резніченко.

За його словами, постраждалих внаслідок інциденту немає.

"На щастя, ніхто не постраждав. Маю відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяю, що покажу його після перемоги. Збираю архів перемог наших ЗСУ. На цю годину у нас в області все нормально. Працюємо і наближаємо перемогу", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, вчора російські окупанти атакували декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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