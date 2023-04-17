ПВК "Вагнера" змушує мобілізованих росіян підписувати контракти з ними, - ISW

Аналітики зазначають, що раніше російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих в Луганській області зникли безвісти після того, як відмовились підписати контракт з "вагнерівцями". Опубліковані пізніше кадри з геолокацією показують, як бойовики Пригожина затримують мобілізованих в Кадіївці, перед тим як доставити їх на підготовку.
"Міністерство оборони (МО) Росії може дозволити мобілізованому персоналу виконувати свої службові обов'язки, підписавши контракти з групою "Вагнера", хоча статус мобілізованого персоналу, спочатку закріпленого за звичайними російськими частинами, які підписали контракти з "Вагнером", незрозумілий", - зазначають аналітики.
Ключові висновки
Російське військове командування, схоже, дедалі більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на російські повітрянодесантні війська (ВДВ).
Звістка про повторне призначення Михайла Теплинського припускає, що Міноборони Росії прагне більш тісної співпраці з групою "Вагнера", щоб завершити захоплення Бахмута, незважаючи на очевидну напруженість між Пригожіним та традиційним істеблішментом Міноборони.
Російські військові блогери скористалися можливістю очорнити мера Санкт-Петербурга Олександра Беглова таким чином, що вказує на те, що антибіглівська кампанія власника групи "Вагнера" Євгена Пригожина проникла до російського ультранаціоналістичного інформаційного простору.
Група "Вагнера" повернула 130 українських військовополонених 16 квітня, що дозволяє припустити, що бойовики могли брати участь в обміні незалежно від Міністерства оборони Росії.
Група "Вагнера" може намагатись змусити мобілізований російський персонал підписати контракти з ними, можливо, у спробі компенсувати свої втрати.
Російські війська провели обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.
Російські сили продовжували наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
Повідомляється, що російські сили посилили артилерійські обстріли на півдні України.
Російський мобілізований персонал продовжує публікувати публічні скарги на жорстоке поводження з російськими командирами.
Російське джерело заявило, що група "Вагнера" причетна до вивезення українських дітей із Бахмута.