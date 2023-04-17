ПВК "Вагнера" змушує мобілізованих росіян підписувати контракти з ними, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що раніше російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих в Луганській області зникли безвісти після того, як відмовились підписати контракт з "вагнерівцями". Опубліковані пізніше кадри з геолокацією показують, як бойовики Пригожина затримують мобілізованих в Кадіївці, перед тим як доставити їх на підготовку.

"Міністерство оборони (МО) Росії може дозволити мобілізованому персоналу виконувати свої службові обов'язки, підписавши контракти з групою "Вагнера", хоча статус мобілізованого персоналу, спочатку закріпленого за звичайними російськими частинами, які підписали контракти з "Вагнером", незрозумілий", - зазначають аналітики.

Ключові висновки