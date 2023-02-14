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ПВК "Вагнера" добиває зеків під Бахмутом і йтиме до Африки, - правозахисниця

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 12:18
ПВК "Вагнера" добиває зеків під Бахмутом і йтиме до Африки, - правозахисниця Фото: ПВК "Вагнера" добиває зеків під Бахмутом і йтиме до Африки (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

ПВК "Вагнера" перестав набирати в'язнів, згортатиметься і з-під Бахмута Донецької області йтиме до Африки. У неї колосальні втрати - із 50 тисяч завербованих втрати всякого роду становлять 40 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар телеканалу FREEДІМ директора фонду "Русь сидящая" Ольги Романової.

"Ми спостерігаємо щодня з першого лютого "пригоженців" та ПВК "Вагнера" немає на російських зонах. Ще продовжують їхати етапи з Іркутської області, які були наприкінці січня відправлені до Ростова, це теж ПВК "Вагнера", але я не впевнена, що вони приїдуть саме до ПВК, а там не буде Міністерства оборони. Із зони вони пішли, до зони їх не пускають", - розповіла вона.

За словами Романової, ПВК "Вагнера" за цей час вдалося завербувати 50 тисяч в'язнів.

"З них бойові та небойові втрати майже 40 тисяч", - додала вона.

Зокрема, за словами Романової, в одній з колоній Кемеровської області зі 105 завербованих 9 листопада залишилося в живих лише 16 осіб.

"Це у листопаді їх забрали, до січня залишилося 10%, ну трохи більш як 15% їх залишилося. Тих, кого забрали у червні, у липні, у серпні, їх зовсім немає", - додала Романова.

На її думку, ПВК "Вагнера" перестав набирати в'язнів.

"Вагнер" перестав набирати "зеків". Думаю, зараз під Бахмутом він добиває решту в'язнів і згортатиметься і йтиме до Африки", - констатувала вона.

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