Путіну не вдалося знищити німецьку промисловість через війну в Україні, - міністр економіки Німеччини
В Міністерстві економіки Німеччини заявили, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося знищити німецьку промисловість, попри всі його намагання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"План Путіна полягав у тому, щоб спричинити крах німецької промисловості, але цей план провалився", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек на енергетичній конференції в Берліні.
Він зауважив, що сподівається: енергетичну кризу в Німеччині буде подолано до 2024 року. І додав, що завдяки швидкому будівництву інфраструктури для імпорту газу очікується, що сховища газу будуть заповнені до 2023 року та взимку 2024 року.
"Це призведе до "безпечного та стабільного" постачання газу за помірними цінами", - підкреслив Хабек.
За даними регулятора газової мережі країни, після короткого періоду мінусових температур у грудні теплий січень допоміг зберегти газосховища Німеччини на 90% заповненими. І хоча нестача газу цієї зими вбачається малоймовірною, ситуація все ж таки може погіршитися.
"Якщо температура впаде нижче нуля градусів за Цельсієм, Німеччина споживатиме близько 1% своїх газових ресурсів на день", - попередив Хабек.
Проте він підкреслив, що якщо Німеччині вдасться вийти із зимових місяців із достатнім рівнем збереженого газу, то вона більше не зазнає минулорічного божевілля.
РБК-Україна повідомляло сьогодні, що тепла зима в Європі позбавила Путіна одного з головних "козирів" у війні.
Раніше ми писали, що міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Європі цієї зими вдалося уникнути енергетичної кризи через теплу погоду, а Путіну не вдалося використати газ як зброю.
Проте водночас нагадаємо, що звільнення Росії від санкції на продовольство і добрива, а також стрибки цін на енергоносії дали змогу РФ збільшити свої доходи від експорту добрив.
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