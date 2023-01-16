Путіну не вдалося знищити німецьку промисловість через війну в Україні, - міністр економіки Німеччини

В Міністерстві економіки Німеччини заявили, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося знищити німецьку промисловість, попри всі його намагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"План Путіна полягав у тому, щоб спричинити крах німецької промисловості, але цей план провалився", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек на енергетичній конференції в Берліні.

Він зауважив, що сподівається: енергетичну кризу в Німеччині буде подолано до 2024 року. І додав, що завдяки швидкому будівництву інфраструктури для імпорту газу очікується, що сховища газу будуть заповнені до 2023 року та взимку 2024 року.

"Це призведе до "безпечного та стабільного" постачання газу за помірними цінами", - підкреслив Хабек.

За даними регулятора газової мережі країни, після короткого періоду мінусових температур у грудні теплий січень допоміг зберегти газосховища Німеччини на 90% заповненими. І хоча нестача газу цієї зими вбачається малоймовірною, ситуація все ж таки може погіршитися.

"Якщо температура впаде нижче нуля градусів за Цельсієм, Німеччина споживатиме близько 1% своїх газових ресурсів на день", - попередив Хабек.

Проте він підкреслив, що якщо Німеччині вдасться вийти із зимових місяців із достатнім рівнем збереженого газу, то вона більше не зазнає минулорічного божевілля.