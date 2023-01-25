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Путіну привиділися "окупаційні війська США" у Німеччині

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії вважають, що у Німеччині нібито перебувають "окупаційні війська США" і вона ніколи не була суверенною державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі зі студентами Московського державного університету.

Після Другої світової війни Німеччина була розділена, як відомо, на 4 сектори: американський, англійський, французький і радянський. Так от, Радянський Союз оформив припинення цього окупаційного статусу. А Сполучені Штати - ні. Ююридично на території Федеративної Республіки Німеччина знаходяться американські окупаційні війська, а насправді це так і є. Їх там дуже багато", - заявив Путін.

За словами диктатора, німецькі політики нібито самі вважають, що після завершення Другої світової війни ФРН "ніколи не була суверенною державою у повному розумінні цього слова".

"І це не я говорю. Це кажуть видні, хочу це підкреслити, не російськоорієнтовані, а німецькоорієнтовані політики", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2. Також вона дозволила здійснювати відповідні постачання іншим державам.

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