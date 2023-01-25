Путіну привиділися "окупаційні війська США" у Німеччині

Після Другої світової війни Німеччина була розділена, як відомо, на 4 сектори: американський, англійський, французький і радянський. Так от, Радянський Союз оформив припинення цього окупаційного статусу. А Сполучені Штати - ні. Ююридично на території Федеративної Республіки Німеччина знаходяться американські окупаційні війська, а насправді це так і є. Їх там дуже багато", - заявив Путін.

За словами диктатора, німецькі політики нібито самі вважають, що після завершення Другої світової війни ФРН "ніколи не була суверенною державою у повному розумінні цього слова".

"І це не я говорю. Це кажуть видні, хочу це підкреслити, не російськоорієнтовані, а німецькоорієнтовані політики", - заявив Путін.