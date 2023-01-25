Путіну привиділися "окупаційні війська США" у Німеччині
У Росії вважають, що у Німеччині нібито перебувають "окупаційні війська США" і вона ніколи не була суверенною державою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі зі студентами Московського державного університету.
Після Другої світової війни Німеччина була розділена, як відомо, на 4 сектори: американський, англійський, французький і радянський. Так от, Радянський Союз оформив припинення цього окупаційного статусу. А Сполучені Штати - ні. Ююридично на території Федеративної Республіки Німеччина знаходяться американські окупаційні війська, а насправді це так і є. Їх там дуже багато", - заявив Путін.
За словами диктатора, німецькі політики нібито самі вважають, що після завершення Другої світової війни ФРН "ніколи не була суверенною державою у повному розумінні цього слова".
"І це не я говорю. Це кажуть видні, хочу це підкреслити, не російськоорієнтовані, а німецькоорієнтовані політики", - заявив Путін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2. Також вона дозволила здійснювати відповідні постачання іншим державам.
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